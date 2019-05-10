Неймар дисквалифицирован до конца чемпионата Франции за удар болельщика

Звездный нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар отлучен от футбола на три матча. Такое решение было принято после того, как по окончании финального матча за Кубок Франции против "Ренна" (2:3) он нанес удар болельщику соперника.

Мужчина находился на трибуне и снимал проходящих мимо игроков "ПСЖ", которые шли получать серебряные медали после поражения матча. Неймару съемка не понравилась, и он сначала толкнул болельщика, а затем ударил его в подбородок.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.

Таким образом, дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции дисквалифицировал Неймара на три матча, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на FFF. Это означает, что для бразильца выступления в чемпионате завершены, поскольку до его завершения осталось сыграть как раз три поединка.