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10 мая 201915:31

В Германии советский мемориал разрисовали полутораметровыми свастиками

Global Look Press

В городе Шпремберг на востоке Германии в ночь на 9 мая осквернен неизвестными советский мемориал. По данным полиции, там были разрисованы краской 57 плит на могилах погибших советских воинов и нарисованы четыре свастики размером около полутора метров каждая.

Следы вандалов обнаружил местный житель. Германские правоохранители возбудили дело по подозрению в использовании запрещенной символики.

По словам бургомистра города Кристины Хернтир, действия злоумышленников — "оскорбление всех жертв и их близких", передает ТАСС. Ранее к мемориалу были возложены венки и цветы по случаю Дня Победы.

Ущерб от действий вандалов власти Шпремберга (федеральная земля Бранденбург) оценивают в несколько тысяч евро. Обстоятельства произошедшего будут выяснять сотрудники военно-мемориального отдела при посольстве России в ФРГ, которые уже выехали в Шпремберг. Как рассказали в российской дипмиссии, местные власти уже приступили к очистке и восстановлению кладбища.

До этого, 4 мая, был осквернен монумент "Скорбящая мать" в Берлине: вандалы облили его машинным маслом.

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