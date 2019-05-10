Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко

Предприниматель Игорь Коломойский считает, что в сложившейся ситуации, "в этом раскладе", действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, а после этого — претендовать на должность главы МИД или украинского посла в США.

Если партия Порошенко все же пройдет в парламент, она, по мнению Коломлйского, будет находиться в оппозиции, пишет РИА Новости.

Однако депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович полагает, что у Порошенко шансов пройти в парламент нет.

Он настолько уверен в своей правоте, что готов биться об заклад "со всеми". По мнению Рабиновича, любая политическая сила, которую возглавит Порошенко, "обречена".