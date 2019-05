Трамп не хочет торопиться в переговорах с Китаем

Торговые переговоры США с Китаем проходят весьма благоприятным образом, и нет абсолютно никакой необходимости спешить, сообщил в "Твиттере" американский президент Дональд Трамп. По его словам, Китай уже сейчас платит Штатам 25-процентные пошлины на товары и продукцию общей стоимостью 250 миллиардов долларов, и запущен процесс введения тарифов в отношении импорта из Китая общим объемом еще 325 миллиардов.

Средства от уплаты пошлин идут прямо в американскую казну, сообщил Трамп, и будут использованы в том числе для закупки сельхозпродукции у своих же американских фермеров для отправки еды в бедные и голодающие страны в качестве гуманитарной помощи. Это поможет и фермерам, и голодающим нациям. Остальные доходы от тарифов на китайские товары, по словам Трампа, можно будет использовать на строительство новой инфраструктуры, финансирование здравоохранения и многое другое. "Производите свою продукцию в США, и никаких тарифов не будет", — советует Трамп.

Build your products in the United States and there are NO TARIFFS!