Лавина на Алтае: найдено тело пятого туриста

В результате поисковых работ обнаружено тело пятого туриста, погибшего на Алтае после схода лавины. Из-за плохих погодных условий пока не решен вопрос о его доставке в Горно-Алтайск.

10 мая погода в зоне поисков ухудшилась. Температура воздуха понизилась, поднялся ветер, не прекращается снегопад. Несмотря на плохую погоду, спасатели продолжают зондировать снежную массу.

Из-за непогоды уже второй день невозможно применение авиации. О выполненных работах спасатели докладывают по спутниковому телефону несколько раз в день, связь осуществляется в одностороннем порядке.

6 мая группа из девяти туристов совершала поход четвертой категории сложности в районе Южно-Чуйского хребта. В результате схода лавины погибли 7 человек. Пока найдены пять тел погибших. Спасатели производят поиски на территории площадью 60 на 100 квадратных метров, глубина снежной массы – 5 метров. К настоящему времени обследовано более 5 тысяч квадратных метров, сообщает РИА Новости, ссылаясь на МЧС по региону.

Работы будут вестись до темноты и продолжатся завтра утром. В ведомстве сообщили, что подобные поиски, судя по практике, могут затянуться на неопределенный период времени. В поисковых мероприятиях задействовано 30 спасателей, в том числе семь кинологических расчетов.

В Горно-Алтайск прибывают родственники погибших. С ними работают психологи.