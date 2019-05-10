Водитель забыл про ручник, автобус с пассажирами упал с обрыва. Видео

В пятницу, 10 мая, туристический автобус упал с обрыва в префектуре Гумма на японском острове Хонсю, сообщает ТАСС, со ссылкой на телеканал Эн-эйч-кей.

Известно, что в автобусе находились 19 пассажиров в возрасте от 50 лет, направлявшиеся в поход по горам.

По предварительной информации, водитель остановил транспортное средство на парковке и покинул его, не поставив на ручник.

Автобус покатился и сорвался с площадки, упав с десятиметровой высоты.

В результате инцидента пострадали 14 человек, состояние четырех травмированных оценивается как тяжелое.

Сотрудники полиции уже задержали водителя.