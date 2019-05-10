Лукас Моура признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Бразильский полузащитник "Тоттенхэм Хотспур" Лукас Моура получил звание лучшего игрока недели по итогам ответных полуфинальных матчей в Лиге чемпионов. В матче против "Аякса" он забил три мяча, которые принесли его клубу путевку в финал.
После первого тайма матча в Амстердаме футболисты "Тоттенхэма" проигрывали со счетом 0:2, а по сумме двух встреч 0:3, однако после перерыва Моура в течение четырех минут поразил ворота "Аякса" дважды, а решающий и третий свой гол оформил за секунды до финального свистка. Моура назвал этот матч лучшим моментом в карьере.
🥇 Лучший игрок недели в #ЛигаЧемпионов....— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 10 мая 2019 г.
🇧🇷 Герой "Тоттенхэма" Лукас Моура! 👏👏👏 pic.twitter.com/ihYMULupxK
"Тоттенхэм" победил по сумме двух матчей и вышел в финал, где первого июня сыграет с "Ливерпулем". Финал Лиги чемпионов состоится в Баку.
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