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10 мая 201916:23

Полицейские застрелили мужчину с ножом, попытавшегося напасть на сожительницу. Видео

SPD Blotter

Полицейский департамент города Сиэтла, расположенного в штате Вашингтон на северо-западе США, обнародовал кадры фатального инцидента с участием своих сотрудников, произошедшего в ночь на минувший четверг, 9 мая.

 

Как рассказал представитель полиции, оператору 911 поступил звонок – женщина, связавшаяся с экстренной службой, сообщила, что ее атаковал собственный сожитель, вооруженный ножом.

Звонившая назвала адрес и сказала, что ей удалось запереться в ванной комнате.

Патрульные, прибывшие на место, повели себя решительно – практически с ходу они начали выламывать дверь.

Когда преграда была устранена, навстречу им вышел мужчина – в руке у него был зажат нож.

Подозреваемый проигнорировал требования стражей порядка о капитуляции, и сделал несколько шагов в сторону полицейских, оказавшихся последними в его жизни.

Патрульные открыли огонь на поражение, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Женщина, обратившаяся за помощью, и сотрудники полиции не пострадали. Правомерность действий последних сейчас оценивает специальная комиссия.

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