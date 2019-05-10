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Катастрофа в Шереметьеве 10 минут назад
Изоляция, молчанка и обыски: главред Mash сообщил подробности случившегося
Главный редактор Mash Максим Иксанов рассказал, что к задержанному журналисту не пускали адвоката в течение восьми часов. Также остальным сотрудникам telegram-канала, которые были допрошены, не объяснили, почему изъяли все компьютеры и причину допроса.
Вечером 8 мая задержали одного из сотрудников редакции Mash. По словам Максима Иксанова, это произошло на встрече журналиста с источниками, которые могли предоставить информацию для расследования telegram-канала. Сотрудник успел отправить смс, где сообщил о содержании. После этого в отделение редакция отправила адвоката, которого туда не пустили. "Он часов восемь, наверное, пытался попасть в ОВД, но ему дежурный сказал, что никого нет в отделении", – рассказал Максим Иванов РИА Новости.
Главный редактор уточнил, что адвоката пустили только в шесть часов утра. Задержанный журналист был очень уставшим и измученным после допросов. По словам Иксанова, на следующий день в офис приехали сотрудники правоохранительных органов, порядка 15 человек, с целью обыска. Они вытащили и забрали все компьютеры. Причину обыска, нагрянувшие в офис сотрудники, готовы были объяснить только генеральному директору telegram-канала или должностным лицам, при этом у них был ордер. Компьютеры не вернули.
На допрос пригласили редакторов, монтажеров и других сотрудников. По словам Иксанова, их допрашивали три часа, говорили странные вещи, на которые сотрудники редакции не могли ничего ответить. "Непонятно, что они ищут, что они хотят", – пояснил главный редактор.
Иксанов отметил, что ордер у сотрудников правоохранительных органов был только на четвертый этаж, но они спустились также и на второй, где находится бухгалтерия и административная часть. Но там "держали оборону" и никого туда не пустили.
Главный редактор telegram-канала Mash поделился, что с таким не сталкивался и сотрудники его редакции не являются преступниками. "Более того, они даже не сообщали, где он вообще находится, просто полная молчанка и тишина, его изолировали и отобрали телефон", – рассказал Иксанов про задержанного журналиста. Также он отметил, что адвокаты во время обысков фиксировали все нарушения, чтобы в дальнейшем эти факты можно было использовать при защите.
В отношении сотрудника Mash возбуждено уголовное дело по статье 327. Он обвиняется в использовании поддельных документов генпрокуратуры, по которым пытался получить в Шереметьево записи переговоров пилотов аварийного самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" с диспетчерами.
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