Керченскую провокацию предложили рассмотреть в рамках открытого трибунала

Действия Киева в ноябре 2018 года, когда в Керченском проливе за нарушение российской границы были задержаны три корабля ВМС Украины, необходимо рассмотреть в рамках специально созданного международного общественного трибунала, считает председатель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

По его мнению, такой трибунал можно было бы создать по образцу трибунала Рассела-Сартра по расследованию военных преступлений США, совершенных во Вьетнаме в 1967 году.

В рамках такого открытого процесса, продолжил Молохов, Россия могла бы доказать мировому сообществу, что в ноябре прошлого года имела место явная провокация украинских властей. "Направлена она была на дестабилизацию системы международных отношений Причерноморья, конечно, в контексте предвыборной горячки Порошенко", — приводит слова крымского представителя ТАСС.

В качестве модератора общественного трибунала может выступить созданная недавно в Брюсселе международная ассоциация "Таврида", добавил Молохов.

Между тем 10 мая в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге завершился первый этап слушаний по делу украинских моряков. Ранее российская сторона уведомила трибунал о том, что принимать участия в слушаниях не будет. По мнению Москвы, у трибунала нет необходимой юрисдикции для рассмотрения иска Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Тем не менее пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что отсутствие представителей РФ на слушаниях не освобождает Москву от выполнения решения суда. По ее словам, Украина будет настаивать на немедленном освобождении моряков и возврате судов. "Уже через считаные недели получим решение", — отметила Зеленко, слова которой цитирует РИА Новости. Как ожидается, решение будет объявлено 25 мая.