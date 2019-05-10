Инаугурации Зеленского угрожают "солнечно-лунно-земные связи"

Депутат Верховной рады Украины от Радикальной партии Олег Куприенко не советует назначать инаугурацию избранного президента страны Владимира Зеленского на 19 мая, поскольку этот день является "гнилым воскресеньем".

Парламентарий пояснил, что руководствуется не предрассудками, а "солнечно-лунно-земными связями", которые из-за гравитации якобы существенно влияют на людей.

Куприенко заявил, что знает, о чем говорит, поскольку изучал астрономию и имеет большой жизненный опыт. "19 мая — это первый день третьей недели месяца, так называемое "гнилое воскресенье", в которое никто ничего хорошего не начинает, и вообще ничего начинать делать нельзя", — сказал депутат, слова которого приводит РИА Новости.

По мнению Куприенко, перенос даты инаугурации на семь-десять дней никак не скажется на работе главы государства.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович также считает дату 19 мая крайне неудачной для инаугурации избранного президента. На Украине, напомнил Вятрович, это День памяти жертв политических репрессий, определенный указом президента в 2007 году, в который по всей стране проводятся траурные мероприятия.

Между тем другой депутат Верховной рады Украины Александр Сугоняко, представитель фракции "Блок Петра Порошенко", предложил провести инаугурацию Зеленского 1 июня. Он уже внес в парламент проект соответствующего постановления.

Сам Зеленский настаивает на проведении инаугурации 19 мая. Ранее заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что в качестве альтернативных дней рассматриваются 28 мая и 1 июня. С окончательной датой инаугурации Верховная рада должна определиться на пленарной неделе, которая начнется 14 мая.