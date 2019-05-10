Бокс. Усик может подраться с Джошуа в декабре

Украинский боксер Александр Усик в следующем бою может встретится с действующим чемпионом мира по версиям WBA, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа. Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн.

"Усик получил травму и не сможет принять участие в бое 25 мая, — приводит слова функционера Спорт24.Ru со ссылкой на Sky Sports. – Однако он станет обязательным претендентом на чемпионский пояс в супертяжелом весе. Следовательно, его бой с Энтони может состояться в декабре".

Напомним, что ранее Вести.Ru уже сообщали о том, что дебют Усика в супертяжелом весе, куда он перешел накануне, отложен из-за травмы. Украинец 25 мая должен был выйти на ринг против камерунца Карлоса Такама, но повредил бицепс.