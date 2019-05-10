Из-за Турции F-35 могут подорожать

Исключение Турции из программы создания истребителя-бомбардировщика F-35 может привести к увеличению стоимости самолета и замедлению поставок в течение двух ближайших лет, заявила замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд. Однако Лорд добавила, что оба эти фактора по возможности будут минимизированы.

Анкара объявила о таком решении в связи перспективой закупки у России зенитных ракетных систем С-400. Вашингтон выразил надежду, что для своей ПВО систему, отвечающую стандартам НАТО.

Лорд не уточнила, как долго Пентагон будет искать замену Турции, где производством комплектующих для F-35 занимаются 10 компаний.

Штаты уже пытались повлиять на Анкару, заявляя, что откажут в продаже F-35, если состоится закупка С-400, передает ТАСС.