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10 мая 201918:19

Волкер пожаловался на "российских боевиков"

EPA

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер вновь обвинил Россию в ухудшении ситуации на востоке Украины.

"В последние 5 лет российские боевики и ставленники России сделали хуже жизнь людей в Донбассе", — написал Волкер в своем Twitter в пятницу, 10 мая.

Он призвал РФ прекратить боевые действия, выполнить Минские соглашения, позволить восстановить и вернуть Донбасс под контроль Украины.

Волкер заявил также, что США поддерживают право украинцев самостоятельно определять собственное будущее. Он напомнил, что украинский народ ясно дал понять: он хочет, чтобы суверенитет и территория страны "были частью евроатлантических структур".

Несколько дней назад Волкер предупредил избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что если тот пойдет на какую-либо значимую уступку России в вопросе урегулирования на Донбассе, все от него отвернутся.

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