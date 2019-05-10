Госдеп назвал темы, которые Помпео обсудит с Путиным

Во время ближайшего визита в Россию госсекретарь США Майк Помпео обсудит с российским лидером Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Украины, Венесуэлы, Ирана, Сирии и КНДР. В приоритете – тема вооружения, сообщили в госдепартаменте США.

И хотя Вашингтон не согласен с Москвой по всем пунктам, по поводу КНДР двумя странами ведется конструктивный диалог. Для всех важна полная верифицируемая денуклеаризация Корейского полуострова.

Каналы коммуникаций по Афганистану, КНДР и контртерроризму открыты. Вашингтон приветствует позитивную роль любой страны в мирном урегулировании в Афганистане.

Особо подчеркивается, что США хотели бы добиваться улучшения отношений с Россией. Но всерьез обеспокоены поведением России в Венесуэле и считают проигрышной ставку на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Однако госдепартамент не комментирует, будет ли Помпео обсуждать встречу американского и российского президентов.

Прибытие Помпео в Москву запланировано на 13 мая. В этот день Помпео возложит венок к Могиле неизвестного солдата. 14 мая госсекретарь вылетит в Сочи. Там и состоится его встреча с российским лидером, передает РИА Новости.