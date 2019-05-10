Новости Общество

Все видео этой рубрики
10 мая 201919:43

Далай-лама объяснил, как сделать мир лучше

Global Look Press

Далай-лама рассказал российским буддистам, как сделать мир лучше, урегулировать конфликты и сократить разрыв между богатыми и бедными. В эти дни он проводит в своей резиденции в городе Дхарамсала на севере Индии учения для россиян. На них приехали тысячи человек, преимущественно паломники из Калмыкии, Бурятии, Тувы. Но есть и представители стран Западной Европы, Азии и США.

Как заявил Далай-лама, все основные проблемы современного общества возникают от недостатка любви и сострадания. "Ахимса — ненасилие — это то, что наиболее важно для современного мира. Только любовь, сострадание и ненасилие сделают этот мир лучше", — приводит слова Далай-ламы РИА Новости.

По его словам, пути развития любви и сострадания обстоятельно изложены в учениях древних буддийских философов, таких как живший в IV веке Асанга. Записанный им фундаментальный буддийский трактат "Уттаратантра" о заложенной в каждом живом существе природе Будды стал главной темой нынешних учений.

Кроме того, Далай-лама посоветовал изучать трактаты мыслителей древнеиндийского буддийского университета Наланда.

Учения Далай-ламы для буддистов России проводятся в Индии с 2009 года.

Сейчас

20:08

Дочь Доренко заявила, что его смерть не была естественной

19:24

Сборная России стартовала на чемпионате мира с победы над Норвегией

19:13

Скончалась Нелли Корниенко – ведущая актриса Малого театра

18:27

Встреча с Лавровым: МИД Японии объяснил "резкие высказывания" Коно

18:03

Волкер пожаловался на "российских боевиков"

17:36

Лукашенко оставил коррупционеров без условно-досрочного

17:15

Индийский истребитель "посадил" грузинский военный транспортник

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Песков рассказал о реакции Путина на смерть Доренко

Песков рассказал о реакции Путина на смерть Доренко

3 часа назад
Волкер пожаловался на "российских боевиков"

Волкер пожаловался на "российских боевиков"

1 час назад
Встреча с Лавровым: МИД Японии объяснил "резкие высказывания" Коно

Встреча с Лавровым: МИД Японии объяснил "резкие высказывания" Коно

1 час назад

Трансляции

22:00

Салют в честь 75-й годовщины освобождения Севастополя

Завтра, 11 мая

20:00

Программа "Вести в субботу"

12 мая

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
Все трансляции
Сборная России стартовала на чемпионате мира с победы над Норвегией

Сборная России стартовала на чемпионате мира с победы над Норвегией

47 минут назад
Зеленский назвал Порошенко вором тапочек и подготовил указ о роспуске Рады

Зеленский назвал Порошенко вором тапочек и подготовил указ о роспуске Рады

15 минут назад
Скончалась Нелли Корниенко – ведущая актриса Малого театра

Скончалась Нелли Корниенко – ведущая актриса Малого театра

42 минуты назад
Госдеп назвал темы, которые Помпео обсудит с Путиным

Госдеп назвал темы, которые Помпео обсудит с Путиным

1 час назад
Керченскую провокацию предложили рассмотреть в рамках открытого трибунала

Керченскую провокацию предложили рассмотреть в рамках открытого трибунала

3 часа назад
Индийский истребитель "посадил" грузинский военный транспортник

Индийский истребитель "посадил" грузинский военный транспортник

2 часа назад
Президент посетил "Сириус" и поздравил Федора Конюхова

Президент посетил "Сириус" и поздравил Федора Конюхова

3 часа назад
Трамп не хочет торопиться в переговорах с Китаем

Трамп не хочет торопиться в переговорах с Китаем

4 часа назад
Постановление ЕСПЧ о незаконности запрета в России гей-парадов вступило в силу

Постановление ЕСПЧ о незаконности запрета в России гей-парадов вступило в силу

7 часов назад
За паспорта: Порошенко требует новых санкций против России

За паспорта: Порошенко требует новых санкций против России

7 часов назад
Названа пятерка стран для покупки недорого жилья у моря

Названа пятерка стран для покупки недорого жилья у моря

8 часов назад
Сергей Лазарев показал отрывок из своего номера для "Евровидения-2019"

Сергей Лазарев показал отрывок из своего номера для "Евровидения-2019"

07.05.2019 14:49
Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Катю Жогину спасет дорогое лекарство

06.05.2019 08:55
Далай-лама объяснил, как сделать мир лучше

Далай-лама объяснил, как сделать мир лучше

28 минут назад
Российские пляжники разгромили Украину и пробились на Всемирные пляжные игры

Российские пляжники разгромили Украину и пробились на Всемирные пляжные игры

1 час назад
Джон Уик станет героем игры

Джон Уик станет героем игры

1 час назад
Из-за Турции F-35 могут подорожать

Из-за Турции F-35 могут подорожать

1 час назад
Лукашенко оставил коррупционеров без условно-досрочного

Лукашенко оставил коррупционеров без условно-досрочного

2 часа назад
США пренебрегают международным правом

США пренебрегают международным правом

2 часа назад
Изоляция, молчанка и обыски: главред Mash сообщил подробности случившегося

Изоляция, молчанка и обыски: главред Mash сообщил подробности случившегося

3 часа назад
"Химки" оформили путевку в полуфинал Единой лиги

"Химки" оформили путевку в полуфинал Единой лиги

3 часа назад
"Динамо" и "Ростов" не выявили победителя в Химках

"Динамо" и "Ростов" не выявили победителя в Химках

3 часа назад
Полицейские застрелили мужчину с ножом, попытавшегося напасть на сожительницу. Видео

Полицейские застрелили мужчину с ножом, попытавшегося напасть на сожительницу. Видео

3 часа назад
Космонавт Виноградов уточнил, откуда на МКС мог взяться запах спирта

Космонавт Виноградов уточнил, откуда на МКС мог взяться запах спирта

3 часа назад
Лавина на Алтае: найдено тело пятого туриста

Лавина на Алтае: найдено тело пятого туриста

4 часа назад
Водитель забыл про ручник, автобус с пассажирами упал с обрыва. Видео

Водитель забыл про ручник, автобус с пассажирами упал с обрыва. Видео

4 часа назад
Как уберечь детей от падения из окна: советы МВД

Как уберечь детей от падения из окна: советы МВД

4 часа назад
Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко

Коломойский и Рабинович порассуждали о судьбе Порошенко

4 часа назад
Массовую драку в Махачкале мог устроить борец, осквернивший статую Будды

Массовую драку в Махачкале мог устроить борец, осквернивший статую Будды

4 часа назад
Неймар дисквалифицирован до конца чемпионата Франции за удар болельщика

Неймар дисквалифицирован до конца чемпионата Франции за удар болельщика

5 часов назад
Прощание с Евгением Крылатовым состоится 11 мая

Прощание с Евгением Крылатовым состоится 11 мая

6 часов назад
В США отложен до июня приговор россиянке, обвиняемой в похищении собственных детей

В США отложен до июня приговор россиянке, обвиняемой в похищении собственных детей

9 часов назад
УАЗ начал продажи самого дорогого и проходимого "Хантера"

УАЗ начал продажи самого дорогого и проходимого "Хантера"

09.05.2019 10:43
"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

"Из круглого в квадратное через Эверест": режиссер показал жизнь "Театриума" изнутри

08.05.2019 10:22
Зрителей Дома музыки ждет мистический хоррор

Зрителей Дома музыки ждет мистический хоррор

08.05.2019 10:35
В "Зарядье" арфистка Оксана Сидягина расскажет все об арфе

В "Зарядье" арфистка Оксана Сидягина расскажет все об арфе

08.05.2019 08:44