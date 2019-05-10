Зеленский назвал Порошенко вором тапочек и подготовил указ о роспуске Рады

Избранный президент Украины Владимир Зеленский удивлен кадровыми изменениями, которые в последнее время произвел действующий глава государства Петр Порошенко в том числе в высших эшелонах Вооруженных сил и в Верховном суде.

В своем видеообращении, появившемся в пятницу, 10 мая, Зеленский назвал Порошенко бывшим президентом и заявил, что тот "творит необратимое". Как перечислил Зеленский, Порошенко производит активные перестановки в высшем командовании армии, пытается "пропихнуть" своего председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, назначает на должности судей Верховного суда юристов "Рошен", "судей Майдана", а также родственников украинского политика Сергея Кивалова.

Кроме того, Зеленского удивило то, что Порошенко "раздает звания генералов" более чем 20 лицам, в числе которых ответственный за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы на украинских оружейных складах. Избранный президент Украины напомнил также о том, что глава Службы безопасности Украины Василий Грицак недавно получил звание "Герой Украины".

В этой связи Зеленский сравнил Порошенко с туристом в египетском отеле: воспитанный человек ждет трансфер в аэропорт. "Но не Порошенко. Он никак не остановится. Тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола", — приводит слова Зеленского "Интерфакс".

В этой связи он обратился к Порошенко с призывом: "Я вас очень прошу: сдайте ключ, расплатитесь за мини-бар и вперед. Вам еще таможню и паспортный контроль проходить".

Между тем команда избранного президента Украины продолжает обсуждать вопрос о возможном роспуске Верховной рады и назначении досрочных парламентских выборов. Более того, члены команды Зеленского "на всякий случай" подготовили президентский указ о роспуске Рады, пишет РИА Новости.