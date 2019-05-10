С Нелли Корниенко простятся 13-го в Малом театре

Прощание с Нелли Корниенко состоится в Малом театре 13 мая, где актриса служила с 1959 года. Об этом сообщила директор театра Тамара Михайлова.

Народная артистка скончалась 9 мая. Ей было 80 лет. Женщина умерла ровно за две недели до 81-го дня рождения, передает РИА Новости.

О месте похорон станет известно позднее.