Мирный договор с Москвой: Токио не считает закрытым "окно возможностей"

"Окно возможностей" для заключения мирного договора между Москвой и Токио не закрыто, заявила заместитель пресс-секретаря МИД Японии Мицуко Шино.

В беседе с журналистами по итогам визита в российскую столицу японского министра иностранных дел в пятницу, 10 мая, она указала, что если бы такое "окно возможностей" оказалось закрытым, то главы МИД России и Японии не вели бы переговоры в течение четырех часов (примерно столько длилась встреча в пятницу). "Это означает, что они все еще прилагают максимум усилий", — приводит слова японского дипломата РИА Новости.

Со своей стороны, в посольстве Японии в Москве сообщили о том, что президент РФ Владимир Путин наряду с главами других государств приглашен на церемонию интронизации нового императора Японии Нарухито в октябре текущего года. "Япония направила приглашение на интронизацию президенту как главе Российской Федерации", — сказал представитель посольства, слова которого цитирует ТАСС.

При этом он отметил, что приглашения на интронизацию направляются главам государств, с которыми Япония поддерживает дипломатические отношения, но страны самостоятельно будут принимать решение о том, кто именно прибудет на церемонию.

Однако до этого российский лидер посетит Японию летом: 28-29 июня в Осаке пройдет саммит G20 на его полях запланирована встреча президента РФ с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.