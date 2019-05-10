Россия заблокировала заявление СБ ООН, искажающее реальность

РФ заблокировала заявление Совбеза ООН для прессы, поскольку в нем искажалась реальная ситуация в сирийском Идлибе. Об этом сообщил заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков, передает телеканал "Россия 24".

Он заявил, что в настоящее время с американскими коллегами ведутся консультации по Сирии "по профессиональным каналам: по военным, по политическим". "Там люди обсуждают ситуацию с фактами и картами на руках, понимают оперативную ситуацию на сирийском театре", — приводит высказывание Сафронкова РИА Новости.

По словам заместителя постпреда, российская сторона делает акцент на том, что суверенитет, целостность и независимость Сирии нужно соблюдать не на словах, а на деле.

Западные страны должны признать, что в сирийском Идлибе хозяйничает "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в РФ террористическая организация), под какими бы именами она ни скрывалась, указал Сафронков.

В свою очередь входящие в Совбез европейские страны (Бельгия, Великобритания, Германия, Польша и Франция) по итогам консультаций выступили с заявлением, осуждающим эскалацию в Идлибе.

СБ ООН провел внеочередное заседание по гуманитарной ситуации в Сирии по запросу Бельгии, Германии и Кувейта. Заседание прошло в закрытом режиме. Заявление подготовили вышеназванные страны.

В последние дни обеспокоенность в связи с обстановкой в этом регионе высказали президент Франции Эммануэль Макрон, представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, а также министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.