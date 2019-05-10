Путин – о "Бессмертном полку": был практически ураган, но люди шли

Владимир Путин сегодня находится в Сочи, передает канал "Россия 24". Президент осмотрел образовательный центр "Сириус" и принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

После окончания игры с Владимиром Путиным пообщался журналист ВГТРК Павел Зарубин. Речь зашла об акции "Бессмертный полк". Вместе с участниками шествия с портретами родственников-фронтовиков 9-го мая по центру Москвы прошел и президент.

Во время акции была отличная погода, светило солнце. Но буквально через полтора часа в Москве началась очень мощная гроза. Журналист спросил у российского лидера про "Бессмертный полка".

"Если честно, — сказал президент, — это меня немножко удивило. Несмотря на серьезную непогоду, практически ураган, люди все равно шли по Красной площади. Вы знаете, даже это не удивляет, я вчера об этом говорил. Я бы добавил еще две вещи. Первое — когда люди идут по Красной площади и несут портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны, они понимают, что несут портреты героев. Ведь все участники войны, боевых действий, труженики тыла, безусловно, герои. Потому что в тылу люди умирали у станков, а что говорить о тех, кто воевал…

Подняться с криками "за родину, за Сталина!", как тогда кричали, на пулю прямо идти, почти на верную смерть — это дорогого стоит. Они все герои. Но пройти с портретом — что это значит? Это значит для себя самого осознать, что в наших жилах течет их кровь, что в наших генах заложено то же, что у наших дедов, отцов, бабушек, дедушек, матерей. Что каждый из нас на себя примеряет то же самое и считает, что, подсознательно, во всяком случае, считает, что и мы так можем, что нам по наследству достались такие задатки и возможности. И если что случится, мы отреагируем должным образом в определенной жизненной ситуации".

Полную версию этого интервью смотрите в воскресенье в программе Владимира Соловьева и Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин".