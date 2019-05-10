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10 мая 201921:59

Российский источник: подготовка к поставке С-400 Турции продолжается

Global Look Press

Контракт на поставку Турции систем противовоздушной обороны С-400 остается в силе, заявил информированный российский источник в сфере военно-технического сотрудничества.

"Никаких изменений нет. Идет реализация контракта и подготовка к поставке С-400 Турции", — сказал источник, слова которого приводит "Интерфакс".

Таким образом он прокомментировал сообщение немецкой газеты Bild о том, что Анкара, по всей видимости, планирует отказаться от сделки с Россией на поставку С-400.

Издание связывает намерение Турции пересмотреть свое решение с ухудшением экономической ситуации в стране и опасений в связи с возможным введением санкций со стороны США из-за сделки с Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял ранее, что приобретение у России комплексов С-400 — вопрос решенный, однако, по мнению источника газеты, дело до поставок не дойдет. "Приобретение приведет к санкциям Вашингтона, а в свете нынешнего падения курса лиры это означало бы экономический крах Турции", — приводит выдержки из статьи Bild ТАСС.

Ранее против приобретения у России зенитных ракетных систем выступил посол ФРГ в Турции Мартин Эрдман. "Мы хотим, чтобы Турция оставалась прочной частью западного альянса, и относимся с большим беспокойством к покупке С-400", — заявил он.

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