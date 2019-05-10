"Это сувенир": пассажир пытался пронести в самолет корпус мины

В московском Домодедове пассажир пытался пронести на борт самолета, вылетающего в Лондон, предмет, напоминающий мину времен Великой Отечественной войны.

Транспортная полиция сняла мужчину с рейса. В дежурной части пассажир пытался объяснить, что везет полый корпус мины в качестве сувенира. Однако полицейские "сувенир" изъяли, так как он запрещен к перевозке, передает ТАСС.

Аэропорт работает в штатном режиме, сообщает РИА Новости.

В Домодедове уже случались подобные эксцессы. Два муляжа гранаты Ф-1 и пневматический пистолет попытались пронести в здание аэропорта блогер Ба-бах и его приятель, причем своей целью молодые люди ставили вовсе не проверить систему безопасности воздушной гавани, а просто снять шутливое видео. Блогеры не подозревали, что им будет грозить не административная, а уголовная ответственность.