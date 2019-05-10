Тренер "Динамо" Хохлов: нас снова подвела реализация

Наставник московского футбольного клуба "Динамо" Дмитрий Хохлов после домашнего матча своей команды против "Ростова" (0:0) был не слишком многословен. Тренер отметил, что его подопечные создали достаточно моментов при том, что соперник очень неплохо оборонялся.

"Тяжелая игра, но мы ожидали чего-то подобного, — сказал Хохлов на пресс-рауте после матча. – Мы знали, что "Ростов" умеет обороняться количеством и качеством, перед игрой настраивали игроков на это".

Однако, по словам наставника, несмотря на то, что "бело-голубые", особенно во втором тайме создали достаточно голевых моментов, забить не удалось: "К сожалению, чтобы выиграть, мало просто бить по воротам, нужно забивать, чего сегодня сделать не получилось".