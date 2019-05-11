Валерий Карпин: коррективы в игру с "Динамо" внесли травмы игроков

Наставник футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин, чьи подопечные смогли в гостевой встрече чемпионата России отобрать важные очки у столичного "Динамо" (0:0), после матча сообщил журналистам, что в ситуации, как складывалась игра, ничья для его команды – приемлемый результат.

"Не скрою, что мы рассчитывали на победу, — сказал Карпин. – Но учитывая то, как складывалась игра, ничья – хороший результат. Свои коррективы внесла травма Паршивлюка, плюс попросил замену Зуев. Следом пришлось менять Мевлю. Не смог доиграть встречу и Сигурдарсон".

Отвечая на вопрос о состоянии травмированных Паршивлюка и Сигурдарсона, тренер "желто-синих" отметил: "У Сергея повреждено плечо, у Бьорна – сотрясение". И продолжил, прогнозируя участие этих футболистов в игре с "Локомотивом": "Я не доктор. Ещё не было обследований". Но, видимо, перспективы у этой пары из основы "Ростова" не самые радужные.