Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в "Локомотиве"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды. Денисов не принимал участия ни в тренировках, ни в матчах.

Главный тренер москвичей Юрий Семин прокомментировал ситуацию с Денисовым после игры с "Рубином". " Денисов – болен, он на бюллетене. Остальные моменты спрашивайте у нашего генерального директора", — приводит слова Семина "Спорт-Экспресс".

Генеральный директор клуба Василий Кикнадзе подтвердил отсутствие Денисова. " Я хочу, по крайней мере, переговорить с игроком. Для меня важнее переговорить со спортсменом, чем с любым его представителем. Глаза в глаза, чтобы понимать, что происходит. Потому что сложилась странная ситуация".