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10 мая 201923:44

В День Победы в Парке имени Горького прошла "Эстафета поколений"

Шубин А. С. с дочерью Анной передает "эстафетную палочку" Русакову С. А.

9 мая в московском Парке имени Горького состоялась традиционная ежегодная встреча ветеранов частей и соединений 4-й гвардейской Краснознаменной танковой армии.

Среди участников этих встреч — ветераны 53-го отдельного мотоциклетного Новоград-Волынского Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого батальона (53-й омцб), прошедшего славный боевой путь в составе 25-го танкового корпуса от Воронежа в 1942 году до Берлина и Праги в 1945 году. Основной функцией батальона являлось выполнение разведывательных задач в интересах корпуса. Из известных Совету ветеранов 25-го танкового корпуса ныне здравствующих ветеранов 53-го омцб остались разведчики Кушелев Юрий Васильевич из Орла и Москаленко Владимир Михайлович, житель столицы.

В рамках мероприятия состоялась “Эстафета поколений” — передача потомкам "Послания Победителей" от имени всех ветеранов разведбата. Документ был помещен в футляр в виде условной “эстафетной палочки”.

Именно Кушелев Юрий Васильевич — автор идеи “Эстафеты”. Несмотря на свой более чем 90-летний возраст, он решил лично принять участие в задуманном им мероприятии. Однако накануне майских праздников ветеран перенес оперативное вмешательство, и врачи категорически запретили ему длительные поездки. Потому подготовленное им Послание передал прямым потомкам его сын — Кушелев Геннадий Юрьевич, эксперт-поисковик, описавший более 20 тысяч случаев сопротивления и побегов воинов Красной Армии, находившихся в плену в концлагерях фашистской Германии.

Выдержка из "Послания Потомкам Победителей", составленного Кушелевым Ю.В.:

"… Помните предков своих, отдавших жизнь за независимость нашей Родины. Пусть вас вдохновляют подвиги Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова, полководческий талант маршала Жукова, несгибаемая воля, стойкость и мужество генерала Карбышева, героизм защитников Сталинграда, Москвы, мужество ленинградцев в блокадном городе. Сохраните Россию самой могучей, самой миролюбивой и процветающей державой, но держите порох сухим…"

Прямых потомков воинов 53-го омцб на встрече в парке 9 мая 2019 года представляли Кушелев Геннадий Юрьевич (сын разведчика Кушелева Юрия Васильевича), полковник в отставке Шубин Александр Сергеевич (внук разведчика Абрамушкина Алексея Ивановича) и его внучка Анна, Русаков Сергей Анатольевич (внук разведчика Филимонова Ивана Сергеевича) и правнуки разведчика Кушелева Ю.В. — Вера, Оля, Ярослав и Юрий. Они получили из рук ныне здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны "Послание", помещенное в условную “эстафетную палочку”, а затем передали документ на вечное хранение присутствующим на встрече руководителям московских школьных музеев Боевой Славы 25-го танкового корпуса Семшовой Галине Владимировне и 4-й гвардейской Краснознаменной танковой армии Мотылеву Артему Дмитриевичу.

Эстафета состоялась, и это, возможно, говорит о том, что слова “Никто не забыт, ничто не забыто” не станут со временем только красивыми словами.

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