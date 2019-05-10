На газовой заправке в Чечне прогремел взрыв

На окраине Ножай-Юрта в Чечне произошел пожар на газовой заправке. Из-за возгорания произошел взрыв одной из цистерн с газом. Вторая цистерна выгорает, передает ТАСС.

Жилые дома удалены от заправки на 400-500 метров. Данных о пострадавших в результате пожара и взрыва нет. Пожару присвоен повышенный номер сложности.