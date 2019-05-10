В Словакии стартовал чемпионат мира по хоккею. В первый игровой день хозяева турнира словаки нанесли поражение сборной США.

Словацкий нападающий Матуш Сукель распечатал ворота американцев на пятой минуте. Но звездно-полосатые отыгрались довольно быстро – через семь минут. Численное преимущество реализовал Адам Дебринкат. Первый период завершился вничью 1:1.

В начале второго периода сборная Словакии получила большое численное преимущество, которое был реализовано Эриком Чернаком. Вскоре Томаш Татар забросил третью шайбу в ворота команды США. В третьем периоде словацкая сборная развила успех. Черту подвел Михал Криштоф – 4:1.

Выступающая в группе А сборная Словакии набрала 3 очка. Столько же и у финнов, обыгравших команду Канады.