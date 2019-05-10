Следователи допросили Порошенко по делу о гибели людей в ходе Евромайдана

Глава управления специальных расследований украинской Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что президент Петр Порошенко явился на допрос следователей по делу гибели мирных граждан на Евромайдане в 2014 году.

Ранее сообщалось, что администрация Порошенко попросила следователей назначить дату допроса, передает РИА Новости.

Это уже третий допрос. Первый был два с половиной года назад, и его протокол Порошенко до сих пор не подписал, несмотря на обещания. На второй он не явился. Во время недавних публичных выступлений Порошенко озвучил новые данные, о которых ранее в своих показаниях не говорил. Горбатюк рассказал, что попросил президента Украины явиться на дополнительный допрос за три месяца до старта выборной кампании.

В 2016 году во время первого допроса Порошенко велась видеозапись. Поставить под протоколом подпись у президента Украины тогда якобы не нашлось времени. Украинский генпрокурор Юрий Луценко тогда заявил, что Порошенко в любой момент готов вновь дать показания по делу о гибели людей в ходе Евромайдана.