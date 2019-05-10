Сборная Чехии нанесла поражение шведам

На проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею прошел второй матч группы В, в которой играет и сборная России. Сборная Чехии оказалась сильнее команды Швеции – 5:2.

Чех Якуб Врана распечатал ворота скандинавов на третьей минуте, и этот гол стал единственным в первом периоде. Начало второго периода осталось за шведами. Цели достигли броскиПатрика Хернквиста и Оскара Линдблома. Но Доминик Кубалик восстановил равновесте – 2?2.

Судьба матча решилось в третьем периоде. Михал Фролик вывел сборную Чехии вперед. Затем Врана забросил вторую шайбу. Ян Коварж отправил пятую шайбу в ворота сборной Швеции, когда в них не было вратаря.

Чехи выиграли 5:2 и набрали три очка. Столько же и у сборной России. Шведы и норвежцы свои матчи проиграли.