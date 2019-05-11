ДТП в Красноярске: один человек погиб, восемь пострадали

Один человек погиб и еще восемь получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Красноярске. На автотрассе столкнулись иномарка с автобусом.

По предварительным данным, автомобиль задел по касательной две идущих впереди машины, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Всех пострадавших отправили в больницу. Один из них сейчас в тяжелом состоянии, передает телеканал "Россия 24".