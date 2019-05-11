В пятом эпизоде "Игры Престолов" может появиться новый дракон

Актер Йохан Филип Асбек, который играет в фантастическом сериале "Игра Престолов" роль Эурона Грейджоя, намекнул, что в пятом сезоне могут показать нового дракона. Свое сообщение актер разместил в Instagram и сопроводил фото, на котором он "сдувает" с ладони других актеров.

Асбек говорит, что не может дождаться пятого эпизода, где, по его словам, будет "свет, и смерть, и стаканы кофе". Этим актер намекает на недавний ляп с появлением в кадре стаканчика с кофе от Starbucks. Он идет дальше и предполагает, что в пятой серии может появиться печенье Oreo.

"Возможно, вы увидите дракона или двух, — обещает Асбек. – Или ни одного".

В конце предыдущего эпизода в живых остался лишь один дракон. Намек актера может говорить о том, что в пятой серии появится второй.