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Выборы на Украине 29 минут назад
11 мая 201901:52
Порошенко все-таки дал показания по делу о гибели людей на Майдане
Следователи все-таки допросили Петра Порошенко по делу о массовом убийстве на Майдане в феврале 2014 года. Об этом действующий президент Украины сообщил в своем Twitter. По делу политик проходит как свидетель.
Ранее глава государства заявлял, что недоволен расследованием, которое проводит спецуправление Генпрокуратуры. В свою очередь, глава департамента Сергей Горбатюк считает, что именно президент ответственен за то, что по делу до сих пор не вынесли вердикт.
На прошлой неделе Порошенко не явился на допрос, несмотря на вызов, напоминает телеканал "Россия 24". В Генпрокуратуре тогда заявили, что президента могут принудительно доставить в ведомство для дачи показаний.
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