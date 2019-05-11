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11 мая 201903:10

США призывают Венгрию решать с Украиной споры о языке без вмешательства НАТО

Соединенные Штаты Америки обратились к Венгрии с призывом решать с Украиной проблемы вокруг закона об образовании напрямую по дипломатическим каналам, не втягивать в этот спор НАТО и вести себя более ответственно по данному вопросу. Об этом СМИ сообщил высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов.

13 мая президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проведут переговоры в Белом доме.

Как уточнил представитель администрации, Соединенные Штаты беспокоит тот факт, что Венгрия пытается вынести спор с Украиной на международный уровень, в связи с чем США призвали Венгрию решать все вопросы по дипломатическим каналам и напрямую с властями в Киеве.

Напряженность в отношениях Венгрии и Украины возникла на фоне дискуссий о законе об образовании, принятом на Украине и существенно сокращающем возможном возможность обучения на языках национальных меньшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года, напоминает РИА Новости. Закон будут вводить в действие поэтапно вплоть до 2020 года. Правительства ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что данный закон нарушает права национальных меньшинств на Украине. Москва также считает, что закон об образовании нарушает международные обязательства Киева и конституцию.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что правительство Украины приняло "полуфашистский" закон об образовании и попирает права меньшинств, проживающих на территории страны. Гуйяш также выразил надежду на то, что власти Венгрии смогут наладить отношения с новой администрацией Украины. Общаться с нынешней Будапешту не удавалось.

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