Самый пожилой житель России скончался в возрасте 123 лет

В возрасте 123 лет умер самый пожилой житель России — Аппаз Лоросович Илиев. Он проживал в Ингушетии. Глава региона Юнус-Бек Евкуров подчеркнул, что долгожитель вырастил 8 детей, 35 внуков и более 20 правнуков.

Илиев родился 1 марта 1896 года. Место рождения долгожителя – горный Джейхарский район, село Гули. Он пережил смену эпох и поколений, написал Евкуров, и всегда оставался "добрым, любящим жизнь старцем".

Евкуров неоднократно встречался с Илиевым, передает РИА Новости. Фото с одной из таких встреч он опубликовал в Instagram.

6 мая Илиев был госпитализирован в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в состоянии комы. У него диагностировали полиорганную недостаточность. 10 мая Евкуров проведал больного, а также пообщался с его родственниками и с его врачами. 11 мая Илиев скончался.