Пожар на газовой заправке в Чечне полностью потушен

Пожар на автозаправке в чеченском Ножай-Юрте полностью потушен. Ранее сообщалось, что из-за возгорания на газовой заправке взорвалась одна из цистерн с пропаном. Вторая цистерна выгорела, передает РИА Новости.

Жилые дома удалены от заправки на 400-500 метров. В результате ЧП никто не пострадал. В ликвидации пожара были задействованы 10 единиц спецтехники и 50 спасателей. Причины инцидента выясняются.