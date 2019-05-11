Торгпред США: пошлины на товары из Китая вырастут на 300 миллиардов долларов

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер рассказал, что по поручению Трампа повышен уровень тарифов на импорт из КНР с 10 до 25 процентов. Общая сумма импорта, таким образом, составит порядка 200 миллиардов долларов.

Трамп также отдал распоряжение увеличить пошлины на весь оставшийся китайский импорт, передает РИА Новости. Он оценивается в 300 миллиардов долларов. Лайтхайзер добавил, что в Федеральном реестре скоро будут обнародованы публичное уведомление и комментарии.