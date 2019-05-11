Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции

Издание Le Parisien прокомментировало заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен касательно предстоящих выборов в Европарламент, назвав его ультиматумом президенту Франции Эммануэлю Макрону, заставляющим вспомнить о Шарле Де Голле.

По словам Марин Ле Пен, так как действующий президент выполняет роль руководителя избирательной кампании и главы партии "Вперед, Республика", выборы в Европарламент представляют собой своего рода референдум доверия Макрону. Если Эммануэль Макрон проиграет этот "референдум", то вынужден будет, последовав примеру генерала Де Голля, покинуть свой пост.

Кроме этого, Марин Ле Пен обвинила Макрона в игнорировании миллионов граждан страны и в борьбе с ними, передает РИА Новости.

Ранее, по данным СМИ, Макрон заявил, что направит все силы, чтобы препятствовать победе партии Ле Пен на выборах в Европарламент.