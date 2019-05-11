Президент США прокомментировал пуск ракет, осуществленный КНДР

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в интервью изданию Politico прокомментировал недавний ракетный пуск, осуществленный Северной Кореей.

Как отметил Трамп, были запущены ракеты малой дальности. "Я не оцениваю это как злоупотребление доверием", — цитирует слова президента США РИА Новости.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что 9 мая Корейская Народная Демократическая Республика испытала два реактивных снаряда, преодолевших расстояние в 420 и 270 километров соответственно. Залпы были произведены в восточном направлении из района поселка Синори, расположенного в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна. Пролетев над территорией Северной Кореи, снаряды упали в Японское море.

10 мая Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотоматериалы со стрельб. Отмечалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично отдал приказ о начале учений с применением оружия большой дальности. Учения проводились, чтобы оценить способность оборонительных подразделений Северной Кореи к быстрому реагированию.