Никита Задоров приедет в сборную России в день матча с австрийцами

Выступающую на проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею сборную России ждет усиление. Защитник "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров приедет в расположении команды 12 мая.

В этот день наши хоккеисты проведут второй матч на турнире – со сборной Австрии. Задоров вряд ли сыграет с австрийцами, но будет полезен в оставшихся встречах группового турнира и играх плей-офф.

Никита Задоров провел сезон в составе клуба НХЛ "Колорадо Эвеланш". В матчах регулярного чемпиона 24-летний хоккеист забросил 7 шайб и сделал 7 результативных передач.