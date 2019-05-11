Во дворе у американца два огромных медведя устроили кровавую драку. Видео

Во дворе американца два огромных медведя устроили битву за самку. Хищники дрались около минуты, а затем разбежались, оставив на земле клочья шерсти и следы крови.

Свидетель драки смог снять схватку на видео. На кадрах запечатлено, что два медведя, не обращая на человека никакого внимания, стоят на задних лапах, рычат и кусают друг друга. Постепенно косолапые подобрались слишком близко к крыльцу, и мужчина ретировался в дом. РИА Новости сообщает, что американец был очень удивлен появлением огромных зверей прямо возле дома.

Незваные гости из дикой природы нередко появляются в совершенно неожиданных местах. Так, 8 мая в Южной Каролине аллигатор нырнул прямо в бассейн к отдыхающим.