Как изменилась Земля за прошедшие 50 лет. Исследование

Группа из 400 ученых и экспертов биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) провела трехлетнее исследование, целью которого было выяснить, как изменилась планета Земля за последние 50 лет. Для этого были проанализированы данные из 15 тысяч научных и государственных источников, передает РИА Новости.

Итоги расследования неутешительны. Около миллиона видов животных – у черты исчезновения. На суше исчезли 20 процентов видов животных – в том числе 40 процентов амфибий. В море треть млекопитающих и 33 процента кораллов – под угрозой уничтожения.

Сельское хозяйство и животноводство потребляют 75 процентов запасов пресной воды и занимают более трети поверхности суши. При этом продуктивность земной поверхности за полвека уменьшилась на 23 процента. За 50 лет удвоилась площадь городов.

Каждый год в воды Мирового океана попадает до 400 тонн тяжелых металлов и ядовитых промышленных отходов, что привело к образованию 400 "мертвых зон". Их общая площадь — 245 тысяч квадратных километров. Это больше площади Великобритании.

В мире повысился риск наводнений и ураганов. Стихия угрожает 300 миллионам человек. Негативный процесс вряд ли остановится в ближайшее время.

Руководитель исследования Роберт Уотсон подытожил: человек разрушает экономику, средства к существованию, продовольственную безопасность и собственное здоровье. Остановить этот процесс можно только с помощью фундаментальной реорганизации социальных, технологических и экономических факторов, включая цели, ценности и парадигмы.