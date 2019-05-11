ДТП под Саратовом: два человека погибли

На трассе в Саратовской области в ночь на субботу, 11 мая, столкнулись легковой автомобиль и автобус, следовавший по маршруту Волжский – Саранск. В результате аварии погибли два человека. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы управления ГИБДД области.

Как уточняется, ДТП произошло в 1:18 по местному времени (00:18 по времени Москвы) на 350 километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград неподалеку от поселка Сергиевский Саратовского района Саратовской области.

По предварительной информации, автомобиль Daewoo Nexia, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автобусом "Волжанин". В момент аварии в автобусе находились 25 человек. В результате столкновения водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте от полученных травм. В автобусе никто не пострадал, передает РИА Новости.

В настоящее время ГИБДД проводит проверку по факту случившегося. Уточняются все детали автомобильной аварии.