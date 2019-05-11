Джеко может сменить Рим на Париж

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко может продолжить карьеру в "Пари Сен-Жермен". Чемпионы Франции видят в 33-летнем боснийце замену Эдинсону Кавани .

В настоящее время Джеко выступает за "Рому". Контракт Эдина истекает через год. Пооэтому римляне постараются продать своего бомбардира ближайшим летом либо продлить с ним контракт. Сам Джеко ранее говорил, что хотел бы сменить обстановку.

Эдин Джеко получил известность по выступлениям за "Вольфсбург", в составе которого он стал чемпионом Германии в сезоне 2008/09. Также Эдин выступал за "Манчестер Сити" и дважды выигрывал английскую премьер-лигу. С 2015 года босниец играет в итальянской "Роме".