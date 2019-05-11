В США тонны нефтепродуктов попали в Хьюстонский судоходный канал

В Хьюстонском судоходном канале (штате Техас, США) в результате столкновения нефтяного танкера и буксира, транспортировавшего две баржи с нефтепродуктами, в воду вытекли тонны нефтепродуктов. О происшествии сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на заявление береговой охраны США.

Как уточняется, в результате столкновения одна баржа была повреждена, а вторая опрокинулась. При этом каждая баржа перевозила порядка 25 тысяч тонн нефтепродуктов, передает РИА Новости. Пока не сообщается точной информации о масштабах разлива. Также не поступало сведений о возможных пострадавших.

В настоящее время к месту аварии прибыло пожарное судно порта Хьюстон. В операциях по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют сотрудники профильной и спасательных служб. Проводится мониторинг качества воздуха.