Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановлены на полтора месяца

Утром в субботу, 11 мая, спасатели приняли решение о приостановке на полтора месяца поисков туристов, которые попали под лавину в горах Алтая, в связи с опасностью повторного схода лавины. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС региона.

6 мая группа из девяти туристов из секции горного туризма Новосибирского государственного университета, совершая поход четвертой категории сложности в районе Южно-Чуйского хребта, попала под лавину. В результате семеро туристов погибли. Спасателям удалось найти тела пяти погибших, передает РИА Новости.

В субботу из-за ухудшения погодных условий и опасности повторного схода лавины было принято решение о возвращении поисковой группы на базу и приостановке поисков туристов на полтора месяца.

В связи с ухудшением погоды уже третий день невозможно применение авиации. Связь со спасателями осуществляется в одностороннем порядке. Несколько раз в день они по спутниковому телефону докладывают о выполненных мероприятиях.

Площадь поисков составляет 60 на 100 квадратных метров, глубина снежной массы там достигает пяти метров. Поисковые работы могут растянуться на неопределенный период времени, говорят спасатели.