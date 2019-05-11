Катер ВМС Венесуэлы убедил эсминец США покинуть территориальные воды

Патрульный катер ВМС Венесуэлы вышел навстречу вторгшемуся в территориальные воды страны американскому эсминцу USCG James. Была проведены радиопереговоры, в результате чего военный корабль США сменил направление и покинул воды латиноамериканской страны.

USCG James вошел в воды экономической зоны Венесуэлы еще 8 мая. Через день он сменил курс и подошел на 14 миль к порту Гуаира на севере страны (штат Варгас), передает РИА Новости.