Эксперт: Россия имеет мощные рычаги влияния на экономику Украины

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает, что Россия имеет мощные рычаги влияния на ситуацию с поставками угля, нефти и нефтепродуктов на Украину. Это означает, что Москва может влиять на состояние украинской экономики в целом, заявил эксперт.

С 1 июня уголь, нефть и нефтепродукты поставляются на Украину из России только по отдельным разрешениям, напоминает РИА новости. Это – ответ Москвы на расширение Киевом перечня запрещенных для импорта товаров из РФ.

При этом эксперт уверен, что прекращения поставок российских нефтепродуктов не будет: такие компании, как "Роснефть", уже получили разрешение экспортировать черное золото на Украину.

Марунич считает, что не следует рассчитывать на возможность заключения нового контракта между двумя странами на поставку газа. Киев не проявляет желания подписывать подобный контракт, а "Нафтогаз" опять собрался судиться с "Газпромом". Все это не способствует подписанию нового контракта на транзит газа, отметил эксперт.

В апреле 2019 года Киев расширил антироссийские санкции и запретил к ввозу на Украину такие товары, как банки для консервирования, бутылки для пищевых продуктов и тому подобное. В ответ Москва запретила экспорт нефти, бутана, битума, этана, этилена, полипропилена, импорт ряда продукции машиностроения, легкой промышленности, бумаги, картона, трубной продукции, одежды и обуви. А для поставок угля, бензина и дизельного топлива теперь требуется специальное разрешение.