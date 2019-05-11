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11 мая 201908:20

В провинции Хама армия САР уничтожила более 40 террористов

Ammar Safarjalani/Zuma/ТАСС

На севере провинции Хама бойцы армии Сирии отразили контратаки террористов, ликвидировав при этом более 40 членов экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России). Также сирийские военные уничтожили реактивные установки и несколько единиц бронетехники противника. Об этом сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Как уточняется, банды террористов пытались вернуть под контроль населенный пункт Кфар-Набуда, который расположен в 15 километрах от их форпоста в Хан-Шейхуне, но сирийская армия отбила все их атаки.

Также войска правительства нанесли ракетно-артиллерийские удары по тыловым базам "Джебхат ан-Нусры" в районах Абдин, Кфар-Сиджна, Кусабейн и Шейх-Мустафа, расположенных на юге соседней провинции Идлиб.

6 марта началась военная операция сирийской армии, направленная на восстановление контроля над автострадой Хама – Алеппо, напоминает ТАСС. Также она обезопасит мирные селения в долине Сахль-эль-Габ у реки Оронт, регулярно обстреливаемые бандформированиями.

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